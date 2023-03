Stand: 17.03.2023 19:59 Uhr Die CDU will Einsamkeit in Niedersachsen bekämpfen

Die CDU-Landtagsfraktion fordert für Niedersachsen einen Landesbeauftragten gegen Einsamkeit. Diese Stelle soll in der Niedersächsischen Staatskanzlei am Maschsee eingerichtet werden. Einen entsprechen Antrag hat die größte Oppositionspartei in Niedersachsen am Freitag in Hannover vorgestellt. Die Corona-Pandemie habe das Thema verstärkt in die Öffentlichkeit gerückt. "Für viele Betroffene sind Einsamkeit und soziale Isolation zunehmend ernste Probleme, werden Einsamkeit und soziale Isolation doch mit einer Vielzahl von Krankheiten in Verbindung gebracht", heißt es in dem Papier. Die CDU will den Antrag in der kommenden Woche ins Plenum einbringen.

