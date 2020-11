Stand: 19.11.2020 15:26 Uhr Die B3-Ortsumgehung in Hemmingen wird Freitag freigegeben

Noch sind Restarbeiten an den Lärmschutzwänden zu erledigen, so dass teilweise nicht alle Fahrspuren genutzt werden können, wie die Landesbehörde für Straßenbau am Donnerstag mitteilte, aber dennoch wird die neue Bundesstraße 3 bei Hemmingen (Region Hannover) nach sechsjähriger Bauzeit am Freitag für den Verkehr freigegeben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das 7,5 Kilometer lange Teilstück soll die Stadt Hemmingen sowie die Ortsteile Arnum und Westerfeld vom Verkehr entlasten. Die Baukosten betrugen den Angaben zufolge rund 70 Millionen Euro. Vor dem Baubeginn im Dezember 2014 hatte es Proteste von Umweltschützern gegen die Strecke gegeben, weil zahlreiche Bäume gefällt werden mussten.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.11.2020 | 15:30 Uhr