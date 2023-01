Stand: 30.01.2023 09:52 Uhr Diakonie: Mehr Hilfe in der Lebensberatung gefragt

Hilfestellen bestätigen, was in Zeiten von Corona, Energiekrise, Inflation und anderen globalen Krisen zu vermuten ist: Immer mehr Menschen brauchen immer dringender Hilfe. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebensberatungsstelle der Diakonie Hildesheim-Peine haben im vergangenen Jahr rund 300 Menschen beraten. Sie hat einen höheren Bedarf an Hilfe registriert. Viele Menschen hätten das Erschöpft- und Angespanntsein durch die Corona-Pandemie gar nicht verarbeiten können, da seien schon die nächsten Probleme gekommen, sagt Leiterin Marlies Stockmeier. Es gebe auch mehr eskalierendes Streitverhalten bis hin zu Gewalt und Suizidgedanken.

