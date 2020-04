Stand: 26.04.2020 14:23 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Coronavirus: Zoos im Wartemodus

Klagen über die wirtschaftlichen Einschnitte infolge der Coronavirus-Pandemie hört man derzeit landauf, landab in Niedersachsen. Nicht nur der Tourismus und der Einzelhandel leiden unter den zur Virus-Eindämmung verhängten Beschränkungen, betroffen davon sind auch die Zoos und Tierparks. Das bedeutet: keine Einnahmen, aber Ausgaben wie immer. Viele Tierparks und Zoos stehen mit dem Rücken zur Wand.

Umsatz um 85 Prozent eingebrochen

Eigentlich ist das Frühjahr für einen Zoo besonders wichtig, vor allem die Osterferien zählen. In diesem Jahr ist alles anders: "Wir rutschen auf Null herunter", sagt Andreas Casdorff, Geschäftsführer des Erlebnis-Zoos Hannover, eines der größten Zoos in Deutschland mit rund 26 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Jeder Tag koste den Zoo rund 63.000 Euro. Die Einnahmen seien um gut 85 Prozent eingebrochen. "Es ist ein schauriges Gefühl, wenn ich morgens aufstehe und weiß, heute verliere ich wieder viel Geld", sagt er. Und: Den Tieren fehle der "positive Stress" durch die Besucher.

Keine Planungssicherheit

Casdorff vermisst zudem Planungssicherheit: Die Lage in Deutschland werde immer diffuser. In einigen Regionen sei eine Teil-Öffnung der Tierparks möglich. Darauf hofft auch Casdorff: "Wir bereiten uns auf die Chance vor, dass wir vielleicht wieder öffnen dürfen." Pro Jahr kommt der Zoo mit seinen mehr als 2.000 Tieren auf rund 1,2 Millionen Besucher, allein im April wären es gut 150.000 geworden. Und nun: Die Mitarbeiter in Service und Gastronomie seien seit Mitte März in Kurzarbeit, im Zoo sei es die Hälfte der Beschäftigten, so Casdorff.

Wirtschaftlich ernste Lage

Auch im Osnabrücker Zoo blickt man mit Sorge auf die Situation. "Unsere finanzielle Lage ist sehr ernst", sagt eine Zoo-Sprecherin. Zu 75 Prozent finanziere sich der Tierpark aus Besucherentgelten, die seit Mitte März komplett wegfielen. Im März 2019 kam der Zoo auf Eintrittserlöse von 375.000 Euro, 2020 wegen der Schließung Mitte des Monats nur auf 190.000 Euro. Im April 2019 lagen die Einnahmen aus Eintrittskarten bei über einer Million Euro, in diesem Jahr fielen sie ganz aus. Von den 182 Mitarbeitern seien 95 in Kurzarbeit. Für die Versorgung der rund 2.200 Tiere fielen im Monat Kosten von etwa 290.000 Euro an. Insgesamt beliefen sich die monatlichen Ausgaben auf rund 500.000 Euro. Die Stadt Osnabrück habe zugesagt, Spenden bis Ende des Jahres bis zu einer Gesamtsumme von einer Million Euro zu verdoppeln. Eine Schließung über Monate würde die Lage aber "noch mehr verschärfen und die Situation würde für uns schwierig werden", so die Sprecherin.

"Notschlachtungen kommen nicht infrage"

Neben den großen Zoos in Hannover und Osnabrück stöhnen auch andere Tierparks im Land unter den aktuellen Belastungen. Im Tierpark Nordhorn sind die meisten der rund 170 Mitarbeiter derzeit in Kurzarbeit. "Jeder Mitarbeiter der Tierparkfamilie trägt seinen Teil zur Bewältigung dieser großen Herausforderung bei, deshalb habe ich nicht vor, auch nur einen Arbeitsplatz an Corona zu verlieren", betont Tierparkleiter Nils Kramer. Bei 2.000 Tieren fielen täglich Kosten von mehr als 10.000 Euro an. Der Tierparkchef hofft auf eine teilweise Öffnung - ein Zoobesuch sei nicht anders zu werten als ein Spaziergang an der frischen Luft, Abstandsregeln könnten eingehalten werden. Zu Plänen aus Neumünster, schlimmstenfalls Notschlachtungen vorzunehmen, sagt Kramer: "Aufgrund von akutem Geldmangel oder 'Armut' wird im Tierpark kein Tier geschlachtet, dies liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft", so Kramer.

OVG: "Zooschließungen sind notwendig"

In Hodenhagen blickt man derzeit neidisch ins Nachbar-Bundesland Nordrhein-Westfalen. In Stukenbrock darf der dortige Tierpark Fahrten mit dem eigenen Auto durch das Gehege anbieten, anders als der Serengeti-Park: "Ich kann das logisch nicht verstehen", kritisiert Tierpark-Chef Fabrizio Sepe. Bei einer Erlaubnis analog zu Stukenbrock wäre das Corona-Risiko aus seiner Sicht geringer als im Baumarkt. Seit drei Wochen liege sein Konzept der Landesregierung vor, klagt Sepe. Auf eine schnelle Änderung der Situation können die Tierparks indes nicht hoffen: Vor wenigen Tagen entschied das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg, die Schließung von Tier- und Freizeitparks sei rechtens. Die Richter sehen darin eine notwendige Maßnahme zum Schutz vor der weiteren Ausbreitung des Coronavirus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.04.2020 | 13:00 Uhr