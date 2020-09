Stand: 16.09.2020 10:20 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Test bei Reiserückkehr nicht mehr kostenlos

Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten können sich ab sofort nicht mehr kostenlos am Flughafen Hannover auf das Coronavirus testen lassen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) bleibt der Flughafen lediglich für Reisende aus Risikogebieten Anlaufstelle für den Abstrich - und zwar noch bis zum 1. Oktober. Danach müssen alle Corona-Tests von den Hausärzten gemacht werden. Seit Anfang August sind im Testzentrum am Flughafen in Langenhagen fast 34.000 Abstriche genommen worden - rund 270 waren positiv.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.09.2020 | 09:30 Uhr