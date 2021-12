Stand: 25.12.2021 10:33 Uhr Corona-Schnelltestzentrum in Celle abgebrannt

In Celle ist am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages ein Corona-Schnelltestzentrum abgebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern, Türen und aus dem Dach des Gebäudes. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf andere benachbarte Häuser zu verhindern. Das Gebäude, in dem sich das Testzentrum befand, brannte jedoch nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Celle komplett aus. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt erschwerten den Angaben zufolge die Löscharbeiten, da das Löschwasser schnell gefror.

