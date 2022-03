Corona-Ausbruch mit drei Toten: Ex-Mitarbeiterin im Visier Stand: 22.03.2022 13:13 Uhr Sie hatte Corona und arbeitete mit gefälschtem Impfpass in einem Hildesheimer Pflegeheim. Drei Menschen steckten sich an und starben. Nun wurden die Virenstämme einer Ex-Mitarbeiterin und der Opfer untersucht.

Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die Beschuldigte ursächlich sein könnte, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Verdacht gegen die 45-Jährige habe sich somit erhärtet. Um der Frage auf den Grund zu gehen, ließen die Ermittelnden die Virenstämme in Proben der ehemaligen Mitarbeiterin und ihres Partners sowie in Proben der infizierten und an Covid-19 gestorbenen Heimbewohner untersuchen. Bei den Ermittlungen gehe es um die Frage, ob die Beschuldigte fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat. Zuerst hatte die "Hildesheimer Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

VIDEO: Verursachte eine ungeimpfte Altenpflegerin drei Todesfälle? (17.12.2021) (1 Min)

Gefälschter Impfpass: Beschuldigte wurde fristlos entlassen

Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Ende vergangenen Jahres gegen die 45-Jährige, die in der Hildesheimer Einrichtung als Alltagsbegleiterin beschäftigt war. Die Frau hatte bereits eingeräumt, einen gefälschten Impfpass verwendet zu haben. Mit den Corona-Infektionen der Bewohner habe sie aber nichts zu tun, sagte sie demnach. Nach Bekanntwerden der Impfpass-Fälschung hatte die Heimleitung die Frau fristlos entlassen und Anzeige gegen sie gestellt.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus