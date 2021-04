Stand: 23.04.2021 15:20 Uhr "Cooper": Aus einem Gummibärchen wird ein waschechter Wombat

Der Nachwuchs der Tasmanischen Nacktnasen-Wombats im Zoo Hannover hat nun endlich auch einen Namen: "Cooper" heißt das Jungtier und er ist nach Angaben des Zoos das einzige Jungtier dieser Art in einem deutschen Zoo. Geboren wurde "Cooper" im vergangenen Sommer. "Am Anfang war er so groß wie ein Gummibärchen", sagte eine Zoo-Sprecherin. Im Beutel der Mutter wuchs er dann über Monate hinweg heran. An Weihnachten habe er das erste Mal seine Nase herausgestreckt. Vor gut drei Wochen sei der Kleine dann aus dem Beutel geklettert. Besucher können die junge Familie bereits bestaunen. Um die Mittagszeit legen Pfleger den nachtaktiven Wombats Süßkartoffeln hin - ihre absolute Lieblingsspeise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.04.2021 | 15:00 Uhr