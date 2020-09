Conti-Mitarbeiter protestieren gegen geplanten Stellenabbau Stand: 29.09.2020 13:38 Uhr Der Automobilzulieferer Continental will Tausende Stellen abbauen. Am Mittag haben in Hannover zahlreiche Beschäftigte dagegen protestiert.

Zu der Demonstration reisten Mitarbeiter aus verschiedenen Conti-Standorten in ganz Deutschland an. Anlass der Kundgebung war eine Sitzung des Conti-Aufsichtsrates. Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) fordert, dass der Aufsichtsrat des Unternehmens gegen die Schließung des Aachener Reifenwerks mit rund 1.800 Mitarbeitern stimmt. Der Vorstand müsse in die Pflicht genommen werden, tarifliche und betriebliche Lösungen zu präsentieren, um Entlassungen zu vermeiden, so ein Sprecher.

Videos 1 Min Continental verschärft seinen Sparkurs Der hannoversche Konzern und Autozulieferer Continental verschärft den Sparkurs und will weitere Arbeitsplätze abbauen. Allein an deutschen Standorten geht es um etwa 13.000 Stellen. (01.09.2020) 1 Min

13.000 Jobs allein in Deutschland gefährdet

Continental will wegen des Strukturwandels in der Autoindustrie und der Corona-Krise weltweit 30.000 Stellen "verändern", davon 13.000 in Deutschland. Zwar werden Mitarbeiter dabei auch weiterqualifiziert, parallel aber ebenso Stellen gestrichen oder verlagert. "Es fand keine Einbindung der Mitbestimmung bei der Vorbereitung der Entscheidungen des Vorstands statt - weder betrieblich noch auf Unternehmensebene", beklagen Gewerkschaft und Betriebsräte in einer Resolution.

