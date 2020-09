Stand: 28.09.2020 14:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Clans: Vier Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft starten

Anfang Oktober sollen in Niedersachsen vier Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften zu Delikten aus dem Bereich der Clan-Kriminalität ihre Arbeit aufnehmen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Justizministerin Barbara Havliza (CDU) hat am Montag in Hildesheim - einem der Standorte - den offiziellen Startschuss gegeben. "Clans wollen den Eindruck erwecken, sie stünden über dem Recht", sagte Havliza. "Dies können und dürfen wir keinesfalls tatenlos hinnehmen." Die Einrichtung der Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften sei deshalb ein wichtiger Schritt, so die Ministerin.

Havliza: "Bewusst dezentral aufgestellt"

In Braunschweig, Osnabrück und Stade sind ebenfalls solche Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften angesiedelt. Auch sie nehmen Anfang Oktober ihre Arbeit auf. An den vier Standorten sollen sich jeweils zwei zusätzliche Staatsanwälte um das Thema kümmern. Bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle wird ein Koordinator eingesetzt, der für die deutschland- und europaweite Vernetzung der Ermittlungen zuständig sein wird. Man habe sich bewusst dezentral für die Bekämpfung der Clankriminalität aufgestellt, weil es dafür die Kenntnis regionaler Gegebenheiten bedürfe, begründete Havliza die Auswahl von vier Standorten.

Videos 3 Min Clankriminalität: Pistorius legt Lagebericht vor Innenminister Boris Pistorius hat ein Lagebild zur Clankriminalität in Niedersachsen präsentiert. Rund 1.600 Straftaten registrierte die Polizei vergangenes Jahr in diesem Bereich. 3 Min

Niedersachsen Vorreiter bei Clan-Bekämpfung

Niedersachsen erstellt seit 2013 als erstes Bundesland ein separates Lagebild zur Clankriminalität. Seit März 2018 geht die Polizei im Land mit einer einheitlichen Konzeption gegen kriminelle Clans vor. Dabei geht es laut Ermittlungsbehörden unter anderem darum, gegen jegliche Form von Kriminalität vorzugehen, Autos zu beschlagnahmen und durch Verbrechen erlangtes Vermögen sicherzustellen.

