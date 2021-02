Stand: 03.02.2021 10:41 Uhr Celle: Trunkenheitsfahrt wegen Corona-Frust

Aus Frust über geschlossene Geschäfte und Restaurants hat sich ein 37-Jähriger Mann betrunken hinter das Steuer gesetzt und dann ist dann mit dem Auto losgefahren. Das berichtet die Polizei in Celle am Mittwochmorgen. Zeugen war der Mann aus dem Landkreis aufgefallen, weil er zu schnell fuhr. Sie verständigten die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Sein Verhalten erklärte der Mann mit aufgestautem Frust in der Corona-Zeit. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es wird nun ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr.

