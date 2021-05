Stand: 20.05.2021 08:09 Uhr Busfahrer bekommen fast sechs Prozent mehr Lohn

Die Beschäftigten der Nahverkehrsunternehmen in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Hildesheim bekommen mehr Geld. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di haben sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Tarifgesprächen auf rund sechs Prozent mehr Lohn sowie einen zusätzlichen Urlaubstag geeinigt. Außerdem erhalten die Mitarbeitenden eine Corona-Beihilfe in Höhe von einmalig 400 Euro. Der erhöhte Lohn betrifft Nahverkehrsunternehmen wie den Regionalverkehr Hildesheim und die Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.05.2021 | 08:30 Uhr