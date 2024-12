Bundestagswahl: Polat führt Niedersachsens Grünen-Landesliste an Stand: 14.12.2024 15:36 Uhr Niedersachsens Grüne starten mit den beiden Bundestagsabgeordneten Filiz Polat und Helge Limburg an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. In ihrer Rede forderte Polat eine feministische Gesellschaft der Vielen.

Auf dem Landesparteitag in Hannover am Samstag wählten die Delegierten Polat mit 95,4 Prozent zur Spitzenkandidatin. Limburg wurde mit 97,2 Prozent auf den zweiten Listenplatz gewählt. Polat sagte in ihrer Bewerbungsrede, es gehe bei der Wahl darum, die Demokratie, die Freiheit und den Rechtsstaat zu verteidigen. Während der Nationalismus weltweit Gesellschaften spalte, trete sie "für eine feministische Gesellschaft der Vielen ein, die Faschisten die rote Karte zeigt". Limburg bekräftigte in seiner Rede seine Unterstützung für die Beschäftigten bei VW. Wer die aktuelle Krise missbrauchen wolle, um Mitbestimmung und im Betriebsrat Arbeitnehmerrechte zu schleifen, der versündige sich an der Zukunft des VW-Konzerns und an der Zukunft des Landes, so Limburg vor den 228 anwesenden Delegierten.

Erste acht Listenplätze sind besetzt

Am Samstagnachmittag standen die ersten acht Plätze der Landesliste für die Bundestagswahl 2025 fest. Nach Polat und Limburg folgen Julia Verlinden aus dem Kreisverband Lüneburg auf Platz drei, Swantje Henrike Michaelsen (KV Hannover) auf Platz vier, Lena Gumnior (KV Verden) auf Platz fünf und Timon Dzienus (KV Hannover) auf Platz sechs. Karoline Otte (KV Northeim/Einbeck) und Alaa Alhamwi (KV Oldenburg-Stadt) wurden auf die Plätze sieben und acht gewählt. Die Wahl der weiteren 24 Plätze soll bis zum Ende des Parteitags erfolgen.

