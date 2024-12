Bundestags-Kandidatur zurückgezogen: Manuel Gava gibt Kokainkonsum zu Stand: 04.12.2024 13:47 Uhr Der Osnabrücker Bundestagsabgeordnete Manuel Gava (SPD) hat zugegeben, regelmäßig Kokain genommen zu haben. Zuvor hatte er seine erneute Kandidatur für den Bundestag bei den Wahlen im Februar zurückgezogen.

Er habe die Dauerbelastung als Abgeordneter und öffentliche Person nicht mehr ausgehalten. Nach eigenen Angaben hat er dem Druck im Berliner Politikbetrieb und privaten Problemen entfliehen wollen, wie er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) erklärte. Gava räumte den Drogenkonsum ein, nachdem Recherchen von "NOZ" und dem Berliner "Tagesspiegel" Hinweise auf seinen Drogenkonsum verdichtet hatten. "Ich habe Scheiße gebaut", sagte der Politiker im Gespräch mit den beiden Zeitungen. "Das war vor allem am Wochenende. Ich habe abends viel Gas gegeben, um mich abzulenken." Von Sommer bis Ende 2023 habe er "mit einer gewissen Regelmäßigkeit" Kokain konsumiert, sagte Gava den Zeitungen.

Thomas Vaupel ersetzt Gava als Kandidat für Bundestagswahl

Seit 2021 sitzt Gava für den Wahlkreis Osnabrück im Bundestag. Als Grund für seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur hatte der Bundestagsabgeordnete vergangene Woche "gesundheitliche Gründe" angegeben. Anfang September hatte er erklärt, dass er an der Autoimmunkrankheit Lupus leide, die ihn bei seiner Arbeit einschränke. Einen Nachweis für die Erkrankung blieb er laut den Medienberichten bisher schuldig. Nach dem Rückzug Gavas wird nun Thomas Vaupel bei der vorgezogenen Bundestagswahl für die Osnabrücker SPD in den Wahlkampf starten.

Spekulationen über Kandidatur von Pistorius in Osnabrück

Im Sommer war laut Medienberichten die Unzufriedenheit über die Arbeit von Gava gewachsen. Er habe Termine verpasst, die Parteiarbeit vernachlässigt und sei selten im Bundestag vertreten gewesen. Parallel dazu gab es öffentliche Spekulationen, darüber, dass der gebürtige Osnabrücker und Bundesverteidigungsminister, Boris Pistorius (SPD), in seiner Heimatstadt kandidieren würde. Pistorius tritt nun allerdings in Hannover zur Bundestagswahl an.

