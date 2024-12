Bundestagswahl: Pistorius in Hannover als Direktkandidat nominiert Stand: 10.12.2024 20:17 Uhr Bundesverteidigungsminister Pistorius bewirbt sich bei der Bundestagswahl für die SPD in Hannover um ein Direktmandat. Der frühere Osnabrücker Oberbürgermeister bezeichnete die Landeshauptstadt als seine zweite Heimat.

Im Wahlkreis Hannover-Stadt II wurde Boris Pistorius fast einstimmig von den SPD-Mitgliedern nominiert - mit 107 von 110 Stimmen. In seiner Vorstellungsrede sagte Pistorius, er habe erleichtert auf das Ampel-Aus reagiert, "weil dieses Gewürge ein Ende hatte". Ohne die FDP hätten SPD und Grüne das Land besser voranbringen können, sagte Pistorius. Die Stadt Hannover bezeichnete der Verteidigungsminister und langjährige Innenminister von Niedersachsen als seine zweite Heimat - auch wenn beim Fußball seine Liebe weiter ungeteilt dem VfL Osnabrück gelte.

SPD gewann Wahlkreis Hannover-Stadt II seit 1949 immer direkt

Pistorius stellte sich am Dienstag erneut hinter den amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz. Es brauche "eine SPD, die den Kanzler stellt - den Kanzler Olaf Scholz, auch nach dem 23. Februar". Die SPD hat den Wahlkreis Hannover-Stadt II seit 1949 nach eigenen Angaben immer direkt gewonnen. Die früheren SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher und Erich Ollenhauer waren dort ebenfalls angetreten. Bei den Zweitstimmen lag die SPD in dem Wahlkreis zuletzt allerdings hinter den Grünen. Eine mögliche Kandidatur in seiner Geburtsstadt Osnabrück hatte Pistorius Ende August ausgeschlossen. Dort hatte Manuel Gava zunächst angekündigt, erneut antreten zu wollen - mittlerweile hat er seine Kandidatur jedoch zurückgezogen.

