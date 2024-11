Bundestagswahl: CDU Niedersachsen wählt Spitzenkandidaten Stand: 23.11.2024 15:49 Uhr Die CDU in Niedersachsen hat am Samstag ihre Landesliste für die Bundestagswahl beschlossen. Die derzeitigen CDU-Bundestagsabgeordneten haben aussichtsreiche Listenplätze erhalten.

Auf Platz 1 steht der Osnabrücker Bundestagsabgeordnete und Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag Matthias Middelberg. Danach folgt Gitta Connemann aus Hesel in Ostfriesland - sie ist Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Hendrik Hoppenstedt aus der Region Hannover, steht auf dem dritten Platz. Laut Partei wurde die 71 Namen umfassende Liste einstimmig beschlossen.

Lechner: Friedrich Merz exakt richtiger Kandidat

Spitzenkandidat und Finanzpolitiker Middelberg warnte am Samstag in Visselhövede im Landkreis Rotenburg vor verfrühter Freude: "Also Stand heute ist noch nichts gewonnen. Wir werden wirklich um diesen Bundestagswahlerfolg kämpfen müssen und wir wollen auch kämpfen", sagte er. Bei der Wirtschaftspolitik habe die CDU einen "großen Kompetenzvorsprung". Mit Friedrich Merz hätte man "den exakt richtigen Kandidaten dafür." Auch der Landesvorsitzende der CDU, Sebastian Lechner, kündigte an, die Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt des Wahlkampfes zu stellen. "Die wirtschaftliche Entwicklung macht uns allen Sorgen", sagte Lechner. Die aktuelle Regierung habe viel Schaden angerichtet, ein Regierungswechsel sei notwendig.

Kein automatisches Bundestagsmandat mehr

Grüne, FDP und AfD wollen ihre Listen im Dezember, die SPD Anfang Januar aufstellen. Die vorgezogene Bundestagswahl soll voraussichtlich am 23. Februar stattfinden, der Bundespräsident muss den Termin noch endgültig festlegen. Durch die Wahlrechtsreform von 2023 erhalten Kandidaten, die ihren Wahlkreis direkt gewinnen, nicht mehr automatisch ein Bundestagsmandat. Maßgeblich sind die Zweitstimmen.

