Stand: 06.05.2022 11:53 Uhr Bundespolizei ehrt 33-Jährigen für gezeigte Zivilcourage

Die Polizei hat einen 33-jährigen Mann für seine Zivilcourage ausgezeichnet. Der Sarstedter hatte vor zwei Wochen eine 40-Jährige bis zum Eintreffen der Bundespolizei in den "Schwitzkasten" genommen. Die Frau hatte zuvor einer 81-jährigen Hannoveranerin 200 Euro an einem Geldautomaten entrissen. Der Helfer verletzte sich bei seiner Aktion leicht an der Hand. Die Polizei betonte, dass es leider immer wieder vorkomme, dass Menschen bei Notsituationen und Straftaten nur zusehen oder wegschauen. Dabei reiche oft schon ein Notruf bei der Polizei, um die Situation zu entschärfen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.05.2022 | 13:30 Uhr