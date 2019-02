Stand: 03.02.2019 20:01 Uhr

Bürgerentscheid: Hilgermissen gegen Straßennamen

In der Gemeinde Hilgermissen (Landkreis Nienburg/Weser) haben die Hausnummern weiterhin eine herausgestellte Bedeutung: Bei einem Bürgerentscheid am Sonntag hat sich eine deutliche Mehrheit der Wahlberechtigten gegen die Einführung von Straßennamen ausgesprochen. Laut vorläufigem Ergebnis votierten knapp 60 Prozent (761 Stimmen) für das Beibehalten der bisherigen Regelung nur mit Hausnummern. 40 Prozent (515 Stimmen) forderten die Einführung von Straßennamen. Insgesamt haben 1.282 der 1.858 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, sechs Stimmen wurden für ungültig erklärt.

Die "Hausnummer" bleibt im Ausweis

Mit dem Resultat bleibt alles beim Alten: Auch bislang hat es in Hilgermissen nur Hausnummern gegeben. Bei den meisten Einwohnern steht in der Adresse statt einer Straße der Ortsteil vor der Hausnummer. Bei Menschen aus dem Ortsteil Hilgermissen steht das Wort "Hausnummer" im Ausweis.

Bürger in Hilgermissen wollen keine Straßennamen Hallo Niedersachsen - 03.02.2019 19:30 Uhr Seit Jahren streiten die 2.200 Einwohner in Hilgermissen darüber, ob ihre Straßen endlich Namen bekommen sollen. Ein Bürgerentscheid ergab nun: Es bleibt bei Hausnummern.







Ergebnis wie vor sechs Jahren

Der Streit um Straßennamen oder Hausnummern in Hilgermissen dauert nun schon mindestens acht Jahre. 2013 hatte sich in einer Bürgerbefragung eine Mehrheit von 60 Prozent gegen Straßennamen in Hilgermissen ausgesprochen - ein Ergebnis das nun fast annähernd wieder erreicht wurde. Zu erneuten Bürgerbefragung war es gekommen, weil im Sommer 2018 der Gemeinderat mit für die Einführung von Straßennamen gestimmt hatte und drei Einwohner darauf ein Bürgerbegehren initiierten. Im Vorfeld der Abstimmung sorgte dies im Ort für eine gereizte Stimmung und Diskussionen zwischen Gegnern und Befürwortern.

Ein Schlussstrich ist das erneute "Nein" zu Straßennamen in Hilgermissen nicht. Das Ergebnis der Abstimmung ist nach dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz nur zwei Jahre lang bindend - dann kann das Thema wieder aufkommen.

