Stand: 06.07.2022 06:48 Uhr Brennende Böschung in Lehrte: Feuerwehr verhindert Waldbrand

In Lehrte in der Region Hannover haben am Dienstag an einer Bahnlinie Gras und Sträucher gebrannt. Der Bahnverkehr zwischen Lehrte und Braunschweig sowie Lehrte und Wolfsburg wurde eingestellt und ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Feuerwehr musste nach eigenen Angaben zeitweise bis zu zehn Brandstellen gleichzeitig bekämpfen. Die Flammen drohten auch auf einen Wald überzugreifen. Dies konnte von den Feuerwehren aus Lehrte und Ahlten verhindert werden. Möglicherweise hat ein bremsender Zug einen Funkenflug ausgelöst, der auf die trockenen Bereiche übergriff. Bis zum Abend waren 76 Kräfte mit einem Dutzend Fahrzeugen im Einsatz.

