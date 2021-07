Blindgänger-Verdacht in Hannover: Evakuierung läuft Stand: 18.07.2021 10:21 Uhr Wegen eines Kampfmittel-Verdachts müssen heute in Hannover rund 8.750 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Betroffen sind die Stadtteile Misburg-Nord, Misburg-Süd und Anderten.

Aktuell kontrollieren die Räumkräfte, ob auch alle Betroffenen ihre Wohnungen verlassen haben. Zudem sind Lautsprecherfahrzeuge der Feuerwehr Hannover im Einsatz, um die Bevölkerung zu informieren. Nach Angaben der Feuerwehr haben Luftbildauswertungen sowie großflächige technische Sondierungsmaßnahmen ergeben, dass an insgesamt sechs Verdachtspunkten Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegen könnten. Betroffen ist vor allem ein Grundstück, auf dem ein Wertstoffzentrum errichtet werden soll, allein hier befinden sich vier Verdachtspunkte. Um alle zu prüfen, sei deren weitere Freilegung erforderlich, sagte Michael Hintz, Sprecher der Feuerwehr Hannover, dem NDR Niedersachsen. Dazu müsse das Gebiet in einem Radius von 1.000 Metern evakuiert werden.

Downloads Diese Straßen sind von der Evakierung betroffen Hier finden Sie eine Liste mit allen Straßen, die sich im Sicherheitsradius befinden und deshalb evakuiert werden müssen. Download (106 KB)

Aufenthaltsmöglichkeiten und Krankentransporte

Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger waren aufgefordert, den Sicherheitsbereich bis 9 Uhr zu verlassen. Für sie sind Aufenthaltsmöglichkeiten in der Sporthalle der IGS Roderbruch (Rotekreuzstraße 23, 30627 Hannover) und der Sporthalle Anderten (Eisteichweg 9, 30559 Hannover) eingerichtet. Gehbehinderte Personen können unter der Telefonnummer 192 22 einen Krankentransport anfordern.

Dritte Entschärfung für Misburg in diesem Jahr

Voraussichtlich am frühen Sonntagabend können die Menschen wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren, teilte die Feuerwehr Hannover mit. Für den Stadtteil Misburg ist es bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass Bomben entschärft werden müssen.

Servicetelefon geschaltet

Für Fragen aus der Bevölkerung ist ein Servicetelefon unter der Rufnummer (0800) 731 31 31 geschaltet. Es ist heute bis zum Abschluss aller Maßnahmen erreichbar.

Stadt und Feuerwehr informieren in den sozialen Medien

Aktuelle Informationen werden außerdem über die Internetportale der Landeshauptstadt Hannover sowie der Feuerwehr Hannover veröffentlicht. In den sozialen Medien informiert die Landeshauptstadt über das Twitter-Profil @Feuerwehr_H mit dem Hashtag #hannbombe sowie auf der Facebook-Seite facebook.com/lhhannover. Zusätzliche Nachrichten gibt es über die Warn-Apps KATWARN und NINA.

