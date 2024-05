Stand: 07.05.2024 21:25 Uhr Blauzungenkrankheit: Land Niedersachsen bittet um Wachsamkeit

Das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium warnt Tierbetriebe vor der Blauzungenkrankheit. Das Ministerium appellierte an die Landwirte zu erhöhter Wachsamkeit. Demnach wird das Risiko der Virusübertragung durch kleine Mücken - sogenannte Gnitzen - zwischen Mai und Oktober als hoch eingeschätzt. Aktuell stehe zudem kein Impfstoff zur Verfügung, erklärte das Ministerium in Hannover am Dienstagabend. Ein seit Kurzem angewendeter Impfstoff gegen das Blauzungenvirus Serotyp 3 (BTV-3) sei Ende April von einer Herstellerfirma zurückgerufen worden. Deshalb können aktuell keine Tiere gegen das Virus geimpft werden. Die Blauzungenkrankheit breitet sich seit Oktober 2023 in Niedersachsen aus. Die Viruserkrankung tritt bei Wiederkäuern wie Schafen und Rindern auf. Eine direkte Übertragung von Tier zu Tier oder von Tier zu Mensch ist nicht möglich.

