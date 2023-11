Blauzungenkrankheit breitet sich in Niedersachsen weiter aus Stand: 31.10.2023 17:45 Uhr Im westlichen Niedersachsen ist ein weiterer Betrieb mit Schafen von der Blauzungenkrankheit betroffen. Zuvor wurde das Virus bei einer Kuh im Emsland und Schafen im Ammerland nachgewiesen.

In der Grafschaft Bentheim ist das Virus in einer Schafhaltung mit 28 Tieren nachgewiesen worden. Wie der Landkreis mitteilte, ist ein Tier betroffen. Das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) habe den Verdachtsfall bestätigt, eine Bestätigung durch das Friedrich-Loeffler-Institut stehe noch aus. Das Schaf zeige die typischen Symptome der Viruserkrankung. Dazu zählen ein entzündetes Maul, hohes Fieber, geschwollene Zungen und Fressunlust.

Nachweis des Virus auch im Emsland

Zuvor war das Blauzungenvirus erstmals im Emsland aufgetaucht. Wie der Landkreis mitteilte, hatte das Lebensmittel- und Veterinärinstitut am 27. Oktober einen positiven Befund in einem Betrieb im Norden des Landkreises nachgewiesen. Betroffen war ein Rind in einer Mutterkuhhaltung mit derzeit 15 Kühen und sieben Kälbern. Die anderen Tiere wiesen den Angaben zufolge keine Symptome auf.

Strenge Auflagen für den Betrieb

Die Untersuchungen zur Feststellung des Serotyps laufen derzeit im Friedrich-Loeffler-Institut (FLI). Nach eigenen Angaben hat der Landkreis Emsland eine sogenannte Verbringungssperre auferlegt, welche es dem Betrieb verbietet, Tiere aus dem betroffenen Bestand in andere Haltungen zu transportieren. Außerdem muss der Betrieb dafür sorgen, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet - etwa durch Mücken.

Tausende Schafe in den Niederlanden erkrankt

Im Ammerland war vor wenigen Tagen ein Fall bei einer Schafherde bestätigt worden. Das Land Niedersachsen darf seitdem den Handel mit Tieren, bei denen eine Infektionsgefahr besteht, nur unter strengen Auflagen weiterführen. Weit verbreitet hat sich das Virus in den Niederlanden: Dort wurde es in mehr als 2.500 Schäfereien nachgewiesen, Zehntausende Tiere sind infolge der Krankheit verendet.

Blauzungenvirus für Menschen ungefährlich

Bei der Blauzungenkrankheit handelt es sich um eine Virusinfektion, die vor allem Schafe, Rinder und Ziegen trifft. Die Tiere können sich nicht gegenseitig anstecken, das Virus wird über eine bestimmte Mückenart übertragen. Es gibt 20 Serotypen des Virus, gegen zwei von ihnen kann geimpft werden. Ein Impfstoff gegen den kursierenden Serotyp 3 ist derzeit jedoch nicht verfügbar. Für Menschen ist das Blauzungenvirus harmlos.

