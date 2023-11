Stand: 14.11.2023 18:44 Uhr Zweiter Fall von Blauzungenkrankheit im Emsland nachgewiesen

Im Landkreis Emsland ist ein zweiter Fall der Blauzungenkrankheit amtlich bestätigt worden. Auch in diesem Fall ist eine Mutterkuhhaltung betroffen. Das Rind zeige die typischen Krankheitssymptome, teilte die Kreisbehörde mit. Dazu zählen ein entzündetes Maul, hohes Fieber, eine geschwollene Zunge und Fressunlust. Das Tier wurde von den anderen Rindern getrennt. Dem Bestand wurde eine sogenannte Verbringungssperre auferlegt, somit dürfen derzeit keine Tiere von dort in andere Haltungen transportiert werden. Ende Oktober war im Landkreis Emsland der erste Fall der Blauzungenkrankheit festgestellt worden, zudem gab es Fälle in den Landkreisen Ammerland, Cloppenburg, Grafschaft Bentheim und Cloppenburg. Die Blauzungenkrankheit ist eine Viruserkrankung bei Wiederkäuern, die über kleine Mücken weitergegeben wird und tödlich enden kann. Für Menschen ist der Erreger ungefährlich.

