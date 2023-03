Biber in Niedersachsen: SPD und Grüne planen Monitoring Stand: 22.03.2023 06:16 Uhr Wo leben wie viele Biber in Niedersachsen? Die Landesregierung will ein Monitoring einführen. Reviere von Bibern sollen dauerhaft erfasst und beobachtet werden.

Regionen an der Elbe, Ems und Leine, die bereits Erfahrungen im Umgang mit Bibern gemacht haben, könnten Schwerpunktregionen für Beratungsstellen werden, hieß es in einem Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen im Landtag. Wo sich der Biber niederlasse, sei in der Regel auch eine erhöhte Artenvielfalt zu beobachten. Libellen und Amphibien etwa profitierten von den "Gestaltungsmaßnahmen" der Tiere.

Landtag berät über Biber-Monitoring

Doch Biberbauten könnten auch zu Konflikten führen, heißt es in dem Antrag, der am Donnerstag im Landtag debattiert werden soll. So könne es zum Rückstau, zum Vernässen von Nutzflächen und auch zu Hochwasser-Gefahren kommen. Deshalb sei es wichtig, konkrete Ansprechpartner zu benennen.

