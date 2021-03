Bahn investiert Rekordsumme in Sanierung der Infrastruktur Stand: 10.03.2021 19:46 Uhr Gleise sind defekt, Brücken marode - die Deutsche Bahn muss 2021 ihre Infrastruktur kräftig sanieren. Dazu will der Konzern 12,7 Milliarden Euro freigeben - auch für Niedersachsen.

Unter anderem soll die Schnellfahrtstrecke Hannover-Würzburg auf dem Abschnitt zwischen Göttingen und Kassel modernisiert werden. Geplant ist, Gleise und Weichen zu erneuern. Auf der Strecke zwischen Hannover und Bielefeld sei eine Öffentlichkeitsbeteiligung gestartet, sagte Bahn-Infrastrukturvorstand Roland Pofalla. Zudem stünden im Norden Erneuerungsarbeiten auf der Strecke Hamburg-Berlin an.

Großes Thema: Digitalisierung

Die Bahn will auch bei der Digitalisierung vorankommen. So wird in diesem Jahr unter anderem die S-Bahn-Linie 21 in Hamburg mit dem europäischen Leitsystem ETCS ausgestattet. Die Zahl der digitalen Stellwerke soll in allen nördlichen Bundesländern deutlich erhöht werden. Zudem soll das Baustellenmanagement digitaler werden - und so die Pünktlichkeit erhöhen.

Verbände noch nicht zufrieden

"Die Richtung stimmt", teilte Dirk Flege, Geschäftsführer des Interessenverbands Allianz pro Schiene, mit. "Aber Deutschland braucht nicht nur ein neues, modernisiertes Netz, sondern auch ein wachsendes Schienennetz. Da reicht das Engagement des Bundes bislang noch nicht aus." Ähnlich äußerte sich der Hauptgeschäftsführer des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen (NEE) Peter Westenberger: "Kritisch sehen wir daher, dass leider auch 2021 seitens der DB praktisch keine zusätzlichen Strecken fertiggestellt werden, die wir für das Wachstumsprogramm des Bundes und der Branche eigentlich bräuchten."

