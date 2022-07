Stand: 04.07.2022 12:50 Uhr Badeunfall in Hannover: Mädchen im Krankenhaus gestorben

Nach einem Badeunfall in den Ricklinger Kiesteichen in Hannover ist ein achtjähriges Mädchen am Montag gestorben. Der genaue Hergang des Unfalls am Sonntagmittag werde nun ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatte es geheißen, das Mädchen sei sechs Jahre alt. Badegäste hatten das bewusstlose Kind laut Feuerwehr aus dem Dreiecksteich gezogen und wiederbelebt. Das sei auch zunächst erfolgreich gewesen, so die Polizei. Rettungskräfte brachten das Mädchen ins Krankenhaus. Dort sei es am Montagmorgen gestorben. Aktuell gebe es keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden hindeuteten. Nur drei Tage zuvor war in demselben Badesee ein 41 Jahre alter Schwimmer ertrunken.

