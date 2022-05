Stand: 11.05.2022 18:30 Uhr Badesaison in der Region Hannover startet - Seen im Überblick

Wenn am kommenden Sonntag die Badesaison in der Region Hannover offiziell startet, sind die meisten Gewässer problemlos nutzbar. 22 von 23 Badegewässern laden zum entspannten Baden ein, berichtete Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Mittwoch. Zu diesem Ergebnis seien die Hygieneexperten der Region nach der Entnahme von Wasserproben gekommen. Lediglich am Parksee Lohne in Isernhagen werde derzeit vor dem Baden gewarnt, dort gibt es vermehrt Blaualgen. Das Gesundheitsamt prüft mindestens alle 30 Tage die Wasserqualität in der Region.

Folgende Seen in der Region Hannover sind unbedenklich:

Altwarmbüchener See, Hannover und Isernhagen

Birkensee, Laatzen

Blauer See, Garbsen

Franzsee, Neustadt-Mandelsloh

Hufeisensee, Isernhagen

Irenensee, Uetze

Kiesteich, Neustadt-Bordenau

Kiesteich, Neustadt-Metel

Kirchhorster See, Isernhagen

Lohnder Kiesteich, Seelze

Maschsee, Hannover

Natelsheidesee, Wedemark-Bissendorf

Ricklinger Kiesteiche mit drei Seen, Hannover

Silbersee, Langenhagen

Sonnensee, Hannover-Misburg

Springhorstsee, Burgwedel-Großburgwedel

Steinhuder Meer, Mardorf und Steinhude

Strandbad Hemmingen

Waldsee Hämelerwald, Lehrte

Waldsee Krähenwinkel, Langenhagen

