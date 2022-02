Stand: 11.02.2022 10:43 Uhr Bad Pyrmont: Rat bestätigt Standort für neues Feuerwehrhaus

Der Feuerwehr-Streit in Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist offenbar vom Tisch. Der Rat der Stadt hat sich Donnerstagabend für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses am Gondelteich ausgesprochen. Einige Feuerwehrleute hatten im Januar für einen Eklat gesorgt. Nachdem der zuständige Ratsausschuss gegen den Standort Gondelteich gestimmt hatte, quittierten sie ihren Dienst. Damit wollten sie auf die für sie nicht mehr hinnehmbaren Verhältnisse in den Feuerwehrhäusern hinweisen.

VIDEO: Bad Pyrmont: Streit ums neue Feuerwehrgebäude eskaliert (3 Min)

