Bad Pyrmont: Feuer in leer stehender Kurklinik gelöscht

Stand: 03.08.2022 14:56 Uhr

Das Feuer in der leer stehenden Bombergklinik in Bad Pyrmont ist gelöscht, wie ein Feuerwehrsprecher dem NDR in Niedersachsen bestätigte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.