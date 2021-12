Stand: 06.12.2021 10:40 Uhr Bad Münder: 170 Arbeitsplätze bei Haworth fallen weg

Beim Büromöbel-Hersteller Haworth in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) fallen rund 170 Arbeitsplätze weg. Nach Angaben des Betriebsrats sind 80 Jobs bis Ende 2023 sicher. Alle anderen Beschäftigten können in eine Transfergesellschaft wechseln. Von diesem Montag an sollen erste Gespräche mit den Betroffenen geführt werden. Haworth will seine Produktion von Bad Münder nach Frankreich, Portugal und Polen verlagern. Der Betriebsrat bezeichnete die aktuellen Ergebnisse der Gespräche mit dem Unternehmen als derben Schlag für die Region. Kritik gibt es außerdem an Bürgermeister Dirk Barkowski (parteilos). Dieser habe das Gespräch nur mit den Geschäftsführenden, nicht aber mit der Arbeitnehmenden-Vertretung gesucht.

