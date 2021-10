Stand: 28.10.2021 13:09 Uhr Azubi geht in Hotel in Hannover mit Messer auf Kollegen los

Ein Auszubildender ist in einem Hotel in der Innenstadt von Hannover mit einem Messer auf einen Kollegen losgegangen. Laut Polizei gelang es dem 27-Jährigen, zu fliehen. Der Mann blieb unverletzt. Ermittler nahmen den 21 Jahre alten Angreifer auf dem Gehweg vor dem Hotel fest. Er leistete keinen Widerstand. Der Angriff ereignete sich gegen 9.10 Uhr am Donnerstag. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war dem Angreifer zuvor von dem Hotel gekündigt worden. Möglicherweise sei das der Auslöser für den Angriff gewesen, sagte eine Sprecherin gegenüber dem NDR in Niedersachsen.

