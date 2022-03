Autorennen am Wochenende? Vorfälle in Hannover und Celle Stand: 07.03.2022 13:13 Uhr Im Großraum Hannover häufen sich zurzeit mutmaßliche Autorennen. Vor einer Woche starben dabei in Barsinghausen zwei Kinder. Am Wochenende meldeten Zeugen erneut Vorfälle in Hannover und Celle.

In der hannoverschen Südstadt sind am Freitagabend zunächst zwei 19 und 21 Jahre alte Männer mutmaßlich um die Wette gefahren. Der ältere Fahrer verursachte dabei einen Unfall mit neun - meist geparkten - Fahrzeugen. Den Schaden schätzte die Polizei zunächst auf 72.000 Euro. Er selbst wurde bei der Kollision leicht verletzt. Am Sonntagabend versuchte ein junger Autofahrer nach Polizeiangaben mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde einer Kontrolle im Stadtteil Linden zu entgehen. Dabei habe er drei rote Ampeln passiert und fast einen Fußgänger erfasst.

VIDEO: Illegales Straßenrennen? Kinder bei Unfall tödlich verletzt (1 Min)

Frau rast im Landkreis Celle durch Tempo-30-Zonen

Unterdessen hat die Polizei im Landkreis Celle in der Nacht zu Sonntag eine junge Frau gestoppt, die mit dem Auto viel zu schnell zwischen Müden und Baven unterwegs gewesen sei. Selbst in Tempo-30-Zonen sei sie mehr als 100 Kilometer pro Stunde gefahren. Im Wagen saßen außer der Frau den Angaben zufolge noch mehrere alkoholisierte Männer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.03.2022 | 13:30 Uhr