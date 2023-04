Automatensprenger: Schon drei Festnahmen auf Flucht in 2023 Stand: 10.04.2023 12:16 Uhr Die Polizei hat bis Ende März dieses Jahres in Niedersachsen mehrere Geldautomatensprenger noch während der Flucht festgenommen. Die Behörden verzeichneten mehr als ein Dutzend Angriffe auf Automaten.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 seien in insgesamt drei Fällen flüchtende Geldautomatensprenger festgenommen worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Weitere Täter seien nachträglich bei der Auswertung der Spuren identifiziert worden.

Videos 1 Min Polizei fasst mutmaßliche Geldautomatensprenger Die Verdächtigen sollen in Oldenburg einen Automaten gesprengt haben und blieben bei einer Verfolgungsjagd mit dem Auto liegen. 1 Min

LKA verzeichnet zunehmenden Einsatz von Sprengstoff

Laut LKA gab es in Niedersachsen bis Ende März mehr als ein Dutzend Angriffe auf Geldautomaten. Im gesamten Jahr 2022 waren es 68 - ein Rekord in der Statistik, die seit 2015 geführt wird. Während früher meist erst Gas in die Automaten eingeleitet wurde und dieses dann im Inneren gezündet und so der Automaten gesprengt wurde, verzeichnet das LKA seit knapp drei Jahren vermehrt auch eine andere Methode. Seit Sommer 2020 gingen Täter bundesweit dazu über, auch Festsprengstoff einzusetzen, sagte ein Sprecher. Dabei gingen die Täter äußerst rücksichtslos vor und nähmen damit auch Verletzungen von unbeteiligten Menschen in Kauf.

Karte: Hier wurden 2023 Geldautomaten in Niedersachsen gesprengt

