Stand: 27.02.2022 12:27 Uhr Autofahrer flüchtet nach Unfall - Explosive Stoffe im Wagen?

Die Polizei Hameln hat in der Nacht zu Sonntag mit einem Großaufgebot nach einem flüchtigen Unfallverursacher gefahndet. Nach Angaben eines Sprechers war die unbekannte Person mit einem weißen Audi in einem Kreisel von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Poller geprallt und anschließend geflüchtet. Die Beamten entdeckten in dem Auto bei der Unfallaufnahme mutmaßlich brennbare und explosive Stoffe. Außerdem stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht zu dem Pkw gehörten. Bei der Suche nach dem Tatverdächtigen wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer (05151) 93 32 22 zu melden.

