Auto durchbricht Hauswand - und steht im Wohnzimmer Stand: 13.02.2023 11:25 Uhr Bei einem Unfall in der Region Hannover ist ein Auto gegen ein Haus geprallt und hat die Wohnzimmerwand durchbrochen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die acht Bewohner blieben unversehrt.

Das Auto durchbrach am Sonntagabend frontal die Mauer des Hauses in Neustadt am Rübenberge und schleuderte Steine, Teile des Fensters sowie das Sofa durch den Raum. Der Fahrer stieg daraufhin eigenständig aus dem Wagen aus, wie die Feuerwehr Neustadt mitteilte. Der Polizei zufolge war er möglicherweise alkoholisiert. Die Ermittlungen laufen. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) sicherten nach dem Unfall die Außenmauer, damit das Haus im Ortsteil Otternhagen nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen wird. Das Auto wurde abgeschleppt.

