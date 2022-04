Außenpolitiker Roth: EU-Sanktionen gegen Schröder möglich Stand: 26.04.2022 10:46 Uhr Das Engagement von Altkanzler Gerhard Schröder in russischen Konzernen und seine Nähe zu Präsident Putin schlägt weiter hohe Wellen. Nun sollte die EU über Sanktionen gegen Schröder beraten.

Die kann sich Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag vorstellen. "Ein weiteres Indiz der Tragik des Falls Schröder ist, dass wir ernsthaft über Sanktionen gegen einen ehemaligen Bundeskanzler diskutieren müssen, der zu einem russischen Energie-Lobbyisten geworden ist", sagte Roth. "Die Europäische Union ist gehalten, immer wieder zu prüfen, wer mitverantwortlich ist für diesen Krieg, wer ihn rechtfertigt und verteidigt oder verharmlost. Darüber muss am Ende die EU befinden."

Weil: Schröder ist isoliert

Schröder hat sich bislang nicht von seinen Posten bei russischen Energieunternehmen getrennt und will dies auch nicht tun, wie er in einem "Interview mit der New York Times" sagte. Dafür wurde er erneut massiv kritisiert. Gegen den Altkanzler sind beim zuständigen SPD-Bezirk Hannover bislang mehr als ein Dutzend Parteiausschlussanträge eingegangen. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken und weitere Sozialdemokraten legen Schröder nahe, von sich aus aus der Partei auszutreten. Sein Engagement sei schädlich für die SPD und für Deutschland. Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil betonte, dass Schröder in der Partei komplett isoliert sei.

Roth: Schröder sollte der SPD monatelanges Verfahren ersparen

Und auch SPD-Außenpolitiker Roth sieht das Band zerrissen: "Allerspätestens nach diesem unterirdischen Interview in der 'New York Times' ist das Kapitel SPD und Gerhard Schröder ein für alle Mal beendet", sagte Roth. "Mich schmerzt das und mich beschämt das als jemand, der selber Gerhard Schröder zwei Mal zum Bundeskanzler gewählt hat." Er appellierte an Schröder, der SPD ein monatelanges Parteiordnungsverfahren zu ersparen und selber die Konsequenz zu ziehen, weil er spüren müsse, dass er in der Partei nicht mehr erwünscht sei.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 26.04.2022 | 12:00 Uhr