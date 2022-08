Stand: 15.08.2022 17:12 Uhr Asphaltwalze überrollt fünfjähriges Kind in Celle

Ein tragischer Unfall hat sich am Montagmittag im Bereich einer Baustelle in Celle ereignet: Dort überrollte eine Asphaltwalze beim Rückwärtsfahren einen fünf Jahre alten Jungen. Nach Angaben der Polizei war das Kind zusammen mit seinem Vater und seinem sieben Jahre alten Bruder unterwegs. Die beiden Kinder seien mit ihren Rädern vorweggefahren, während der Vater joggte, hieß es. Der ältere Bruder überquerte den Angaben zufolge als erster den Bereich der Baustelle, sein jüngerer Bruder wollte folgen. Dabei wurde er von der rückwärtsfahrenden Asphaltwalze erfasst. Der Junge starb noch an der Unfallstelle. Alle Beteiligten des Unfalls, auch der 57 Jahre alte Fahrer der Walze, wurden seelsorgerisch betreut. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, werde nun ermittelt, so die Polizei. Ein Sachverständiger soll den Unfall rekonstruieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.08.2022 | 06:30 Uhr