Antisemitismus-Streit auf documenta erreicht Niedersachsen Stand: 01.07.2022 14:27 Uhr Die Antisemitismus-Debatte rund um die Kunstausstellung documenta in Kassel schlägt auch in Niedersachsen Wellen. Professor Ulrich Haltern ist aus der Jury des Niedersächsischen Staatspreises ausgetreten.

Der in Hannover lebende Jura-Professor ist aus Protest gegen die documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann von seinem Mandat zurückgetreten. Zuvor hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die von Haltern geforderte Abberufung Schormanns aus dem Gremium verweigert. Die Jury werde ohnehin bald neu zusammengestellt, sei das Argument Weils gewesen. "So war es nun an mir, mit meinem Rücktritt ein Zeichen zu setzen: Es kann nicht sein, dass es immer nur jüdische Verbände sind, die daran erinnern, was Antisemitismus ist und wie man damit umgehen oder nicht umgehen kann", sagte Haltern dem Evangelischen Pressedienst.

Kanzler Scholz hat Besuch der documenta abgesagt

Weitere Informationen Antisemitisches Gemälde auf der documenta: Was steckt dahinter? Ein Gespräch mit der Chefredakteurin des Kunstmagazins "Monopol" Elke Buhr über den Banner des Künstlerkollektivs Taring Padi. mehr

Hintergrund der Debatte ist das Bild "People's Justice" der indonesischen Künstlergruppe "Taring Padi" mit klar antisemitischen Motiven. Nach Protesten war es zunächst mit Tüchern verhängt, auf Beschluss des documenta-Aufsichtsrates schließlich ganz aus der Kunstschau entfernt worden. Der Vorfall löste massive Kritik an der Generaldirektorin aus. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte seinen Besuch bei der documenta ab. Haltern sagte nun: "Das Lavieren von Frau Dr. Schormann hat gezeigt, dass sie entweder die Dimension der Ereignisse nicht verstanden hat oder sich der persönlichen Verantwortung hierfür entziehen will." Beides sei ebenso wenig akzeptabel wie ihre "relativierenden Verweise auf künstlerische Freiheit und postkoloniale Problemlagen". Unter anderem der Vorsitzende des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen forderte den Rücktritt Schormanns. Das Bild sei so "eklatant antisemitisch", das hätte man eigentlich vorher schon erkennen müssen, sagte Michael Fürst dem NDR.

AUDIO: Diskussionsrunde über Antisemitismus auf der documenta (30.06.2022) (4 Min) Diskussionsrunde über Antisemitismus auf der documenta (30.06.2022) (4 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.06.2022 | 17:00 Uhr