Angriff auf Haus eines jüdischen Ehepaares

Unbekannte Täter haben in Hemmingen (Region Hannover) einen Brandanschlag auf das Haus eines jüdischen Ehepaares verübt. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Thomas Klinge wurde vor der Haustür eine Fußmatte in Brand gesteckt. Zudem sei im Eingangsbereich mit roter Farbe das Wort "Jude" aufgesprüht worden, sagte der Sprecher NDR 1 Niedersachsen. An der Gartenpforte soll sich eine ähnliche Schmiererei befunden haben. Der Staatsschutz ermittele nun. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet.

Angriff in der Nacht

Der Angriff erfolgte in der Nacht zu Sonnabend. Bereits am Wochenende hätten Ermittler die Anwohner befragt, sagte Klinge. Laut "HAZ" sucht die Polizei nach den Tätern auch mithilfe von Handzetteln, die in der Nachbarschaft verteilt wurden. Derzeit sei noch unklar, ob der Angriff als Brandstiftung oder Sachbeschädigung eingestuft werde, hieß es.

Ehepaar kann sich Vorfall nicht erklären

Dem Bericht zufolge leben die Bewohner zurückgezogen. Die Täter hätten sich offenbar gut ausgekannt, mutmaßt Rebecca Seidler von der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover. Das Ehepaar habe sich an sie gewandt und um Hilfe gebeten. "Sie sind in Sorge und können sich den Vorfall nicht erklären", sagte Seidler der Zeitung. Sie kündigte an, den Zentralrat der Juden in Deutschland über den Angriff in Kenntnis zu setzen.

