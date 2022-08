Stand: 25.08.2022 21:19 Uhr Ambulanz gegen sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen

Die Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) startet ein neues Behandlungs- und Forschungsprojekt für Jugendliche, die fürchten, ihre sexuellen Impulse nicht mehr kontrollieren zu können. Das Projekt werde von Expertinnen und Experten des Arbeitsbereichs Klinische Psychologie und Sexualmedizin betreut, teilte die MHH am Donnerstag in Hannover mit. Die Ambulanz bietet den Angaben zufolge kostenlos und anonym Prävention und Therapie für Jugendliche mit sogenannter dysregulierter Sexualität, die sich etwa im exzessiven Konsum von Pornografie, in sexualisierten Gewaltphantasien oder in Übergriffen äußert. Das Niedersächsische Sozialministerium fördert das Angebot mit 300.000 Euro für die nächsten drei Jahre.

