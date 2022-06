Stand: 28.06.2022 18:48 Uhr Althusmann und Pistorius mit Corona infiziert

Niedersachsens Staatskanzlei hat am Dienstag die Corona-Erkrankung zweier Minister mitgeteilt. Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) haben sich mit dem Virus infiziert. In den vergangenen Monaten waren bereits weitere Kabinettsmitglieder an Corona erkrankt. Das Wirtschaftsministerium in Hannover teilte mit, dass es Minister Althusmann gut gehe und er in häuslicher Isolation sei. Von dort aus nehme er seine Amtsgeschäfte weiter wahr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.06.2022 | 18:00 Uhr