Stand: 18.07.2022 09:07 Uhr Alte Granate aus der Leine gefischt

In Hannover hat ein Mann am Sonntag eine verrostete Granate in der Leine entdeckt. Er fand die Granate beim Magnetangeln, der Suche nach möglichen Schätzen aus Metall im Wasser. Eine Straße und der Fluss wurden daraufhin gesperrt, um den Fund zu untersuchen, teilte die Feuerwehr mit. Laut Polizei war die Granate aber ungefährlich und konnte einfach vom Kampfmittelräumdienst mitgenommen werden.

