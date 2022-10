Alpen: Vermisster Bergsteiger aus Hannover tot geborgen Stand: 13.10.2022 21:42 Uhr Der seit dem 17. September vermisste Bergsteiger ist nach Angaben der Polizei am Donnerstag tot in den Berchtesgadener Alpen aufgefunden worden.

Thomas Meeß von der Bergwacht Ramsau sprach gegenüber dem "Bayrischen Rundfunk" von einem "glücklichen Umstand", dass der vermisste Bergsteiger gefunden werden konnte. Ein Hubschrauber aus Österreich sei zufällig in dem Gebiet unterwegs gewesen. Mit dabei: Eine Besatzung, die auch in die Suche Mitte September beteiligt gewesen sei. In den vergangenen Tagen habe es auch in höheren Lagen getaut, so Meeß weiter. Der Schnee habe den vermissten Mann jetzt freigegeben.

Vermisster Bergsteiger: Suche wegen schlechter Witterung eingestellt

Der 24-jährige Hannoveraner war Mitte September trotz schlechter klimatischer Bedingungen zu einer hochalpinen Tour zum Hochkalter aufgebrochen. Er stürzte und setzte einen Notruf ab. Nach Tagen intensiver Suche, bei der unter anderem ein Helikopter zum Einsatz kam, fand man zuerst den Rucksack des Mannes, musste dann die Suche aber wegen schlechter Witterungsbedingugen einstellen. Man habe "alles menschenmögliche" und technisch Machbare getan, hieß es von Seiten der Einsatzkräfte.

Gefunden wurde der Mann in einer Absturzrinne

Nach Angaben der Polizei wurde der 24-Jährige in einer Absturzrinne gefunden - unterhalb der Stelle, an der sein Rucksack entdeckt worden war. Die Todesursache werde noch ermittelt, teilte die Polizei mit. Fremdverschulden oder die Beteiligung weiterer Personen schließe man jedoch aus.

