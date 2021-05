Stand: 10.05.2021 09:06 Uhr Alkohol am Steuer: Mehrere Fahrer in Region Hannover erwischt

Die Polizei hat in der Region Hannover am Wochenende gleich mehrere stark alkoholisierte Autofahrer erwischt. In Lehrte hielten die Beamten einen 40-jährigen Mann an, der in einem Sportwagen unterwegs war. Bei ihm wurde den Angaben zufolge ein Atemalkoholwert von rund 2,8 Promille festgestellt. In Langenhagen fiel ein 49-Jähriger auf, der Schlangenlinien fuhr. Er hatte rund 2,4 Promille. In Seelze hielten die Beamten einen 29-Jährigen mit 1,7 Promille an - und fanden in seinem Handschuhfach außerdem noch zehn Gramm Amphetamine.

