Stand: 08.12.2021 12:15 Uhr Alfeld: Staatsanwaltschaft ermittelt nach tödlichem Unfall

Nach einem tödlichen Fahrradunfall in Alfeld (Landkreis Hildesheim) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Ein 41-jähriger Lastwagenfahrer hatte am vergangenen Freitag beim Rechtsabbiegen einen Fahrradfahrer offenbar übersehen und daraufhin überfahren. Der 17-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der Laster war nach Angaben eines Polizeisprechers mit einem Abbiege-Assistenzsystem mit Monitor ausgerüstet. Warum der Fahrer den Jugendlichen trotzdem nicht bemerkte, sei noch unklar, sagte der Sprecher. Die Ermittler suchen weiter Zeugen.

