8.500 Menschen demonstrieren in Hannover für AfD-Verbot In Hannover haben sich am Dienstagabend Tausende Menschen im Stadtteil Linden versammelt, um für ein AfD-Verbot zu demonstrieren. Zeitweise wurde deswegen auch der Betrieb der Straßenbahn eingestellt.

Nach Polizeiangaben haben rund 8.500 Menschen an der Kundgebung teilgenommen. In einem Beitrag im Internet hatte unter anderem das Bündnis "Omas gegen Rechts" ein "AfD-Verbot sofort!" gefordert. Man müsse sich mit allen Mitteln der Demokratie gegen den aufkeimenden Faschismus wehren, heißt es dort weiter. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. Das Verkehrsunternehmen Üstra teilte in den sozialen Medien mit, dass die Linie 10 Richtung Linden und Limmer wegen der Versammlung zeitweise ihren Betrieb einstellen musste.

Große Demo gegen Rechtspopulismus am Samstag

In Hannover will am kommenden Samstag ein breites Bündnis gesellschaftlicher Organisationen auf dem Opernplatz unter dem Motto "Hannover zeigt Haltung gegen Rechts und für die Demokratie" gegen erstarkenden Rechtspopulismus demonstrieren. "Wir leben in einer Zeit, die uns verdeutlicht, wie wichtig unsere demokratischen Werte für unser Zusammenleben sind", teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Nach Polizeiangaben werden rund 1.000 Menschen erwartet. Als Redner vorgesehen sind unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), die DGB-Bundesvorsitzende Yasmin Fahimi sowie Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

