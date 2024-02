Machtprobe mit Musik: Proteste gegen die AfD-Demos in Twistringen Stand: 23.02.2024 14:45 Uhr "Wehrt Euch, leistet Widerstand" singen die Gegendemonstranten zum Montagsmarsch der AfD. In Twistringen im Landkreis Diepholz finden die Proteste und Gegenproteste seit über einem Jahr inzwischen wöchentlich statt.

von Ursula Hensel

Jeden Montagabend um 19:00 Uhr versammeln sich am Sportplatz bis zu 30 AfD-Anhänger - und ein paar hundert Meter weiter, am Rathaus, trifft sich das "Bündnis gegen Rechts". Hier finden sich inzwischen etwa 200 Teilnehmer ein, um den sogenannten "Montagsspaziergängen" der AfD Paroli zu bieten. "Wir können es nicht einfach hinnehmen, dass Extremisten hier durch unsere Stadt marschieren," empört sich Sylvia Holste-Hagen, die mit einigen Mitstreitern vor eineinhalb Jahren das "Bündnis gegen Rechts" ins Leben gerufen hat - als Antwort auf die AfD-Märsche.

30 Demonstranten - 200 Gegendemonstranten

Im August 2022 gingen diese los. Fahnen schwenkend, mit Trommeln, Pfeifen und Vuvuzelas marschierten zwei Dutzend AfD-Anhänger durch Twistringens Hauptverkehrsstraße, und eben auch vorbei am Rathaus. Organisiert unter anderem vom Kreisverbandsvorsitzenden Andreas Iloff, AfD Diepholz. Ihre Botschaft: "Für den Frieden, für die Freiheit und für ein bezahlbares Leben in Deutschland!". Doch das glauben ihnen die 200 Gegendemonstranten am Rathaus nicht. Sie vermuten andere Motive und treten der lautstarken Gruppe der AfD erst einmal mit stillem Protest und einer Menschenkette entgegen.

Provokation läuft bei Protesten ins Leere

Zieht der AfD-Zug an der Kette vorbei, läuft durch demonstratives Abwenden der Bündnis-Teilnehmer jegliche Provokation ins Leere. Manchmal, wenn der AfD-Marsch auf dem Rückweg ein zweites Mal das Rathaus passiert, stimmen die Teilnehmer der Menschenkette ein Lied an. In einem umgedichteten Volkslied heißt es dann "wehrt Euch, leistet Widerstand. Kalter Wind weht wieder durch das Land…" (Melodie "Hejo, spann den Wagen an"). Dann ertönen die Vuvuzelas der AfD-Truppe noch lauter und man hört kaum noch, dass das Lied sogar im Kanon vorgetragen wird.

Wöchentliches Ritual in Twistringen

Eine halbe Stunde später ist der Spuk vorbei. Nach ein paar Abschlussworten werden auf beiden Seiten die Megafone wieder verpackt, die Plakate und Fahnen eingerollt, die Schilder verstaut und man verabschiedet sich mit den Worten, sich ja nächsten Montag wiederzusehen. Gleicher Ort, gleiche Uhrzeit.

