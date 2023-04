500 Elefanten suchen Zuhause: Ehepaar muss Sammlung aufgeben Stand: 21.04.2023 09:51 Uhr Fast 500 Elefanten der Familie Koht aus Hämelerwald suchen neue Besitzer: Stofftiere, Fotos, Figuren, sogar eine Teekanne hat das Ehepaar über Jahrzehnte gesammelt. Doch jetzt fehlt der Platz.

Nur rund 50 Lieblingsstücke können vom bereits verkauften Haus in Hämelerwald (Region Hannover) in die neue, kleinere Wohnung umziehen. Für die übrigen Elefanten muss deshalb ein neues Zuhause gefunden werden. Die 70-jährige Ursel Koht und ihr 78 Jahre alter Mann Detlef veranstalten am Wochenende einen Tag der offenen Tür: Unter dem Motto "Elefanten retten" sollen die Sammlerstücke neue Besitzerinnen und Besitzer finden - und gleichzeitig soll etwas Geld für die Enkel zusammenkommen. "Wenn Kinder kommen, verschenken wir auch Elefanten", sagt Detlef Koht.

Elefantenfigur aus Wuppertal war erstes Sammlungsstück

Das erste Stück der ungewöhnlichen Sammlung war eine Elefantenfigur, die Detlef Koht von einer Dienstreise in Wuppertal mitbrachte. "Wir sitzen oft auf dem Sofa und gucken uns unsere Elefanten an", sagt der Elektroingenieur, der bei der damaligen Bundesbahn stets Elefanten-Krawatten trug. "Ich habe nur eine einzige ohne Elefanten, eine schwarze für Trauerfeiern." Die Elefanten können Samstag und Sonntag angeschaut und gekauft werden. Das Ehepaar Koht öffnet die Türen zwischen 10 und 18 Uhr in der Bürgerstraße12 B in Lehrte-Hämelerwald.

VIDEO: Die weltweit größte Regenwurm-Sammlung (26.06.2022) (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.04.2023 | 15:00 Uhr