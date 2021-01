50-Jährige in Hannover getötet - Tatverdächtiger stellt sich Stand: 08.01.2021 13:41 Uhr In Hannover ist am Donnerstagabend eine 50-Jährige erstochen worden. Die Polizei fand sie tot in einer Wohnung in Linden-Süd auf. Der Lebensgefährte der Frau steht im Verdacht, sie getötet zu haben.

Er hatte laut Polizei selbst den Notruf gewählt und die Tat am Telefon gestanden. Mehrere Streifenwagen und der Rettungsdienst seien daraufhin zu einem Mehrfamilienhaus an der Tonstraße gefahren, so die Polizei. Während der Mann vorläufig festgenommen wurde, entdeckten die Beamten in der Wohnung den leblosen Körper der Frau - für sie kam jede Hilfe zu spät. In der Wohnung wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe gefunden.

Tatverdächtiger wohl unter Alkoholeinfluss

Die Hintergründe sind noch unklar, der Tatverdächtige sei noch nicht vernommen worden, hieß es. Der Mann wurde festgenommen und verbrachte die Nacht wegen "akuter gesundheitlicher Probleme" in einem Krankenhaus. Er sei zudem vermutlich alkoholisiert gewesen, entsprechende Untersuchungen seien veranlasst worden. Im Laufe des Freitags will die Staatsanwaltschaft Hannover entscheiden, ob der 50-Jährige dem Haftrichter vorgeführt wird. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Zeugen gesucht

Wer Hinweise zu der Tat geben kann wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 zu melden.

08.01.2021