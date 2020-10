Stand: 05.10.2020 12:05 Uhr 23. Hannah-Arendt-Tage beschäftigen sich mit der Demokratie

In Hannover beginnen am Dienstag die 23. Hannah-Arendt-Tage. Die fünftägige Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Fragil - Stabil? Demokratie 2020". Wegen der Corona-Pandemie ist das Platzangebot für Besucher deutlich verringert. Aus diesem Grund werden alle Programmpunkte auch im Internet übertragen. Die Landeshauptstadt Hannover veranstaltet die Hannah-Arendt-Tage in Kooperation mit dem Institut für Politikwissenschaft der Leibniz Universität und der Volkswagenstiftung.

